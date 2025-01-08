العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة رهينة في قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 07:23 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، الأربعاء، على جثة الرهينة يوسف زيادنة واستعاداها من نفق تحت الأرض في منطقة رفح بغزة، وأعادها إلى إسرائيل.

وأوضح بيان الجيش أنه تم العثور على أغراض تتعلق بنجل يوسف، حمزة زيادنة، الذي اختطف أيضا في 7 أكتوبر، مما أثار القلق حول مصيره.

وفي وقت سابق من الربعاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء، استعادة جثتي رهينتين كانتا محتجزتين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وقال كاتس عبر منصة إكس، "أود أن أتقدم بأحر التعازي لعائلة الزيادنة بعد اكتشاف جثتي يوسف وحمزة، اللذين اختطفهما إرهابيو حماس في السابع من أكتوبر وتمّت إعادتهما بفضل عملية بطولية قام بها جنودنا الشجعان".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن يوسف الزيادنة (53 عاما) اختطف في 7 أكتوبر 2023 مع أبنائه حمزة وبلال وعائشة.

وأكدت أنه تم إطلاق سراح بلال وعائشة بعد 55 يوما من الاحتجاز في إطار صفقة الهدنة الأولى بين إسرائيل وحركة حماس.

وخلال الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، خطف 251 شخصا لا يزال 96 منهم رهائن في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم لقوا حتفهم.

وفي وقت سابق قال مسؤول في حماس إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح 34 رهينة في المرحلة الأولى من الاتفاق في حال تم التوصل إلى صفقة تبادل.