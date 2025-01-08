العالم اليوم - النفط يفقد مكاسبه مع ارتفاع الدولار وشح المعروض يقلل الخسائر

انتم الان تتابعون خبر النفط يفقد مكاسبه مع ارتفاع الدولار وشح المعروض يقلل الخسائر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 07:23 مساءً - فقدت أسعار النفط مكاسب حققتها في وقت سابق اليوم، الأربعاء، مع ارتفاع أسعار الدولار، لكن تراجع الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة أوبك وانخفاض مخزونات الخام الأميركي حد من خسائرها.

تحركات الأسعار

صعد خام برنت بواقع 21 سنتا أو بنسبة 0.27 بالمئة، ليصل إلى 77.26 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:24 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الأميركي 27 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 74.52 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان بما يزيد على واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة، لكنهما قلصا مكاسبهما نتيجة لارتفاع الدولار.

وأضاف أولي هانسن المحلل لدى "بنك ساكسو": "تراجعت أسعار النفط الخام بشكل طفيف استجابة لارتفاع الدولار بعد تقارير إخبارية ذكرت أن ترامب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية على مستوى البلاد لتوفير الأساس القانوني لفرض تعريفات جمركية على البضائع الواردة من دول العالم".

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك النفطي انخفض في ديسمبر بعد زيادة لشهرين.

وبددت أعمال صيانة الحقول في الإمارات زيادة إنتاج نيجيريا ودول أخرى في المجموعة.

ونقلت بلومبرغ عن مصادر بوزارة الطاقة الروسية أن متوسط ​​إنتاج النفط بلغ 8.971 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وهو أقل من هدف موسكو.

وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات الوقود.

وفي المستقبل، يتوقع المحللون أن تنخفض أسعار النفط في المتوسط ​​هذا العام مقارنة بعام 2024 بسبب زيادات الإنتاج من دول غير أعضاء في أوبك.

وقالت شركة "بي.إم.آي" التابعة لفيتش في مذكرة للعملاء "نحن متمسكون بتوقعاتنا بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في 2025، انخفاضا من متوسط ​​80 دولارا للبرميل في 2024".