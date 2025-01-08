أخبار اليمن : الامين العام يواسي آل القحيط

الامين العام يواسي آل القحيط
بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة الى الدكتور/ حزام محمد القحيط، واخوانه، وكافة آل القحيط، وذلك بوفاة والدته الفاضلة.
وفي برقية العزاء عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب.
سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا اليه راجعون"
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