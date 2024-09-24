نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مسؤول إسرائيلي: لم يعد لدى حزب الله سوى نصف الصواريخ الدقيقة التي كانت بحوزته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت ‏القناة 12 الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي، أنه لم يعد لدى حزب الله سوى نصف الصواريخ الدقيقة التي كانت بحوزته.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.