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أحمد جودة - القاهرة - قال ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، إن النرويجي مارتن أوديجارد، قائد الفريق، سوف يتعافى من الإصابة في كاحل القدم "في غضون أسابيع".

أرتيتا: أوديجارد يعود لأرسنال في غضون أسابيع

وغاب أوديجارد /25 عامًا/ عن المباريات الثلاث الأخيرة لأرسنال بعد تعرضه للإصابة أثناء تواجده مع منتخب النرويج في فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي أقيمت الشهر الجاري.

وتأتي أنبا قرب عودة أوديجارد للفريق، ليمثل دفعة معنوية للنادي الواقع في شمال العاصمة البريطانية لندن، الذي فرط في فوز كان في متناوله ليتعادل 2 / 2 مع مضيفه مانشستر سيتي (حامل اللقب) في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من عمر مباراة الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أول أمس الأحد.

ورغم ذلك، شدد أرتيتا على أنه من غير المرجح عودة أوديجارد لارسنال قبل فترة التوقف الدولي القادمة في أكتوبر المقبل.

وصرح أرتيتا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء قبل لقاء الفريق مع ضيفه بولتون واندرز غدا الأربعاء بالدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية "أعتقد أن الأمر سيستغرق أسابيع، لكن لا يمكنني تحديد المدة بالضبط".

أضاف المدرب الإسباني في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "قد تحدث مفاجأة بشأن أوديجارد لكنني أعتقد أنه من غير المرجح أن يعود قبل فترة التوقف الدولي القادمة".

أكد أرتيتا أن أوليكساندر زينتشينكو، لاعب الفريق، سيظل بعيدا عن المستطيل الأخضر "لبضعة أسابيع أخرى".

وسئل مدرب أرسنال بشأن تكتيكاته الدفاعية بعد أن لعب بعشرة لاعبين خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي، حيث قال إنه كان ينبغي أن يتسم "بالصلابة الشديدة" إذا لم يتعلم من الأخطاء السابقة.

وحصل لياندرو تروسارد، لاعب أرسنال، على إنذار بعدما ركل الكرة بعيدا، قبل أن ينال بطاقة حمراء بسبب مخالفة تستحق الإنذار الثاني قبل نهاية الشوط الأول بقليل، حيث كان أرسنال متقدما 2 / 1.

وتراجع فريق أرتيتا للخلف وامتص الضغط الواقع عليه في معظم فترات الشوط الثاني قبل أن يحرز جون ستونز هدف التعادل الدرامي لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للقاء.

أشار مدرب أرسنال "كان ينبغي علينا أن نلعب المباراة بالطريقة التي كان يتعين علينا أن نتبعها".

واعترف أرتيتا "لم نتمكن من ذلك في أول 15 دقيقة. لعبوا 30 ثانية بعشرة لاعبين (عندما خرج رودري مصابًا). انظر ماذا فعلوا في الدفاع. من الطبيعي ما قاموا به".

يذكر أن أرسنال يتواجد في المركز الرابع حاليا بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي (المتصدر).