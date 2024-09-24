وزير الأوقاف يهنئ الدكتور محمد الجندي لتعيينه أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي لثقة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فيه وتعيينه أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية.

جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي عمل عميدًا لكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، وله دروس في رواق الأزهر بالجامع الأزهر الشريف، وشارك في العديد من الملتقيات الفكرية والندوات والدروس بمسجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب رضي الله عنهم.

وبهذا يكون الجندي خلفًا للدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية السابق الذي تم تعينيه مفتيًا للجمهورية.