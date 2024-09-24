فن ومشاهير

رابح صقر وماجد المهندس في اليوم الوطني السعودي 94 (صور)

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القاهرة - محمد ابراهيم - احتفاء باليوم الوطني السعودي 94، المناسبة الاغلى على القلوب، اقيم برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم واشراف "مجموعة روتانا للموسيقى" قدمتهما بالتعاون مع "روح السعودية"، حفلان غنائيان ضخمان زخرت اجوائهما واغانيهما بكلمات العز والفخر بالوطن، تحت شعار "نحلم ونحقق"، وعبارات التهاني لقيادته الحكيمة الرشيدة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (سلمه الله)، وولي عهده الامين امير الشباب محمد بن سلمان (حفظه الله)، أقيما في مدينتي الرياض والدمام، الأول احياه "صقر الاغنية الخليجية" المطرب رابح صقر، والثاني احياه "صوت الحب" المطرب ماجد المهندس، تحقق فيهما حضور جماهيري كبير، وتفاعل إنساني قوي ومؤثر  مع الاغاني الوطنية التي قدماها، علاوة على ما اشتهرا به من اغان عاطفية ووجدانية واجتماعية وغيرها.

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حفل ماجد المهندس ورابح صقر 

 

سجل حفلا ماجد المهندس ورابح صقر في اليوم الوطني السعودي 94 "تريند في عالم السوشيال ميديا، ليس فقط لنفاذ تذاكرهما قبل انطلاق السهرتين، بل ايضا لكثافة انتشار مقاطع اغاني الحفلين اثناء وبعد اقامتهما في منصات تويتر X، وتيك توك، وإنستغرام، وسنابشات وغيرها، وكذلك الطاقة الايجابية التي اتحدت على حب الوطن ورسمت اجمل معاني العز والفخر بأغاني المطربين وحماسة وتفاعل الجمهور ليس فقط الحاضر في مسرح "محمد عبده أرينا / روح السعودية الرياض" وأرض المعارض-الشرقية"، بل عند ملايين من تابع النقل المباشر للحفلين على قنوات روتانا بتوقيع المخرجين احمد الدوغجي وكميل طانيوس.  

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كلمة سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتاناروتانا

 

وبالمناسبة، صرح الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، قائلا:  اليوم الوطني السعودي تاريخ كتب بحروف من ذهب.. وسيظل يعيش بفخر داخل ذاكرة الاجيال في وطننا المملكة العربية السعودية الذي يسكن بحب داخل كل القلوب منذ تأسيسه وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (سلمه الله)، ووفق رؤية شبابية طموحة وضعها سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان، فالف مبروك للشعب السعودي اجمع ما انعم به الله علينا في هذا الوطن من امن وامان واستقرار ورفعه. ولان هذه الاحتفالية تعد الاغلى، قمنا ككل عام بتجهيز وتنظيم فعاليات لتنال استحسان الجمهور، وهذا كله يعود بفضل متابعة ودعم معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه وافكاره الخلاقه. وفي الختام، كل عام والجميع بخير.. دام عزك يا وطنا".

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بدورهما، عبرا رابح صقر وماجد المهندس خلال لقائهما مع اهل الإعلام عن سعادتهما مشاركة الوطن وقيادته وشعبه في هذه المناسبة العظيمة، ومن ثم أبديا بعد ختام حفلتيهما فرحتهما بما لمساه من تفاعل جماهيري مشيدا بالذائقة الوطنية التي يمتلكها الجمهور السعودي بدليل حماستهم ومطالبتهم لهما بالكثير من الاغاني الوطنية". 

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حفل رابح صقر 

 

في الرياض، أراد رابح صقر ان يكون حفله من فقرتين تخللتهما استراحة قصيرة،  وقاد الفرقة الموسيقية المايسترو السعودي هاني فرحات، واحب الصقر العودة إلى الماضي الجميل فغنى الكثير من روائعه الذهبية، وقدم:   احساس، قلته، غربة زمن، ليله ماتفارقنا، وش الأسباب وش الدافع، العباة الرهيفه، واجد، غرام أطفال، ضعفي محبه، خلاص، أنت ملك، عمار يا دار السعد، يا دار، اللي تبيه، مثل البدر نوره، منتهى الرقه وغيرها.  

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تفاصيل حفل ماجد المهندس 

 

اما الفنان ماجد المهندس فقدم في حفله بالشرقية 23 اغنية وقاد الفرقة الموسيقة  المايسترو السعودي مدحت خميس، وبدا الحفل باغنية "البضاعة‎"، تلاها "تناديك"، "بين ايديا"، ثم احدث اغانيه من انتاج روتانا بعنوان "الجو"، وعلى مودك، إلى مالانهاية الحب، الدنيا دوارة، جننت قلبي، انا بلياك، الفاتنة، ودعت روحي، الدنيا دوارة، اوقعلك عقد، تحبك روحي، بديت اطيب‎، على الذكرى، ودعت روحي، على الله، وغيرها.. وختم الحفل باغنيته الوطنية "الله يعز الدار".

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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