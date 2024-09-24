طريقة عمل كريم الكركم المعجزة في تبييض الوجه وإزالة البقع الغامقة والتجاعيد بشكل سريع جدا

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رياض - احمد صلاح - طريقة عمل كريم الكركم المعجزة في تبييض الوجه، مع دخول فصل الصيف يبدأ لون بشرة بشرة الجميع تتغير وخاصة النساء وذلك لأن طبيعة جلد النساء أرق من الرجل بكثير لذلك فمن السهل جدًا تغير لونه وتعرضها للاسمرار وهذا ما يعاني منه الكثير من النساء خاصة في المناطق الحارة والمشمسة بشكل كبير جدًا فيلجأون دائمًا إلى شراء بعض المنتجات من أجل الحفاظ على بشرتهن ولكن ما يعيب هذه المنتجات هي أن أسعارها مرتفعة بشكل ملحوظ ولا تتناسب مع بعض السيدات، ولذلك فسوف نقدم لكم الآن من خلال موقعنا اليوم وصفات طبيعية بالجزر والنشا تساعد على تفتيح البشرة وتبييضها بالأضافة إلى تغذيتها وترطيبها.
طريقة عمل كريم الكركم المعجزة في تبييض الوجه
الجزر من الخضروات التي تتمتع بالكثير من الفوائد على جسم الإنسان كله بصفة عامة ولا سيما البشرة على وجه التحديد فهو يساعد على تفتيح البشرة وتبييضها، وطريقة استخدام الجزر والنشا هي:
مكونات الوصفة:
- 2 ثمرة من الجزر.
- عدد 4 ملعقة من النشا.
- ملعقة ونصف من زيت جوز الهند.
- ملعقة ونصف من زيت الورد.
خطوات استخدام الوصفة
- يجب عليك أولًا أن تقومي ببشر 2 من الجزر بشرًا ناعمًا وقومي بعدها بتصفيته جيدًا.
- ضعي النشا وماء الوىد وزيت جوز الهند على ماء الجزر وقومي بالتقليب حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.
- ابدأي بوضع الخليط على وجهك ومن ثم دلكيه لمدة 5 دقائق.
- اتركي الكريم على بشرتك لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.
- اغسلي وجهك بالماء البارد جيدًا ولا تنسي تكرار استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع من أجل نتيجة أفضل.
وصفة الليمون وماء الورد لتفتيح البشرة
مكونات الوصفة:
- ملعقة من زيت جوز الهند.
- ملعقة من ماء ماء الورد.
- عدد 2 ملعقة من عصير الليمون.
- 2 ملعقة من النشا.
خطوات استخدام الوصفة
- قومي بخلط عصير الليمون وماء الورد وزيت جوز الهند مع بعضهم البعض جيدًا.
- اخلطي النشا مع الهليط السابق واستمري بالتقليب حتى تحصلي على قوام كريمي.
- ابدأي بدهن الماسك على بشرتك واتركيه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- اغسلي بشرتك جيدًا من الماسك بالماء البارد ومن ثم قومي بترطيبها بمرطب مناسب لك.
- يمكنك عمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة باستخدام ثمرة افوكادوا وملعقة عسل فقط قومي بتقطيع ثمرة الافوكادوا واضيفي اليها ثلاث ملاعق من العسل وامزجي الخليط جيدا حتي تحصلين على عجينة سائلة ، ثم افردي العجينة على وجهك واتركيها لمدة ٣٠ دقيقة ثم قومي بغسل الوجه بالغسول المناسب ، وسوف تلاحظين جمال ونعومة بشرتك .
- يمكنك عمل ماسك تفتيح بالكركم الطبيعي باستخدام هذه الوصفة الجبارة عن طريق هرس ثمرة من الافوكادوا وملعقة من الزبادي وملعقة واحدة من الكركم امزجى الخليط معا وضعيهم في الخلاط الكهربائي حتي تمام المزج، ثم قومي بوضعه على البشرة واتركيه لمدة ٣٠ دقيقة بحركات دائرية ، كرري هذه الوصفة الجبارة مرة واحدة أسبوعيا وسوف تلاحظين الفرق .