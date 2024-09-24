طريقة عمل كريم الكركم المعجزة في تبييض الوجه وإزالة البقع الغامقة والتجاعيد بشكل سريع جدا

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رياض - احمد صلاح - طريقة عمل كريم الكركم المعجزة في تبييض الوجه، مع دخول فصل الصيف يبدأ لون بشرة بشرة الجميع تتغير وخاصة النساء وذلك لأن طبيعة جلد النساء أرق من الرجل بكثير لذلك فمن السهل جدًا تغير لونه وتعرضها للاسمرار وهذا ما يعاني منه الكثير من النساء خاصة في المناطق الحارة والمشمسة بشكل كبير جدًا فيلجأون دائمًا إلى شراء بعض المنتجات من أجل الحفاظ على بشرتهن ولكن ما يعيب هذه المنتجات هي أن أسعارها مرتفعة بشكل ملحوظ ولا تتناسب مع بعض السيدات، ولذلك فسوف نقدم لكم الآن من خلال موقعنا اليوم وصفات طبيعية بالجزر والنشا تساعد على تفتيح البشرة وتبييضها بالأضافة إلى تغذيتها وترطيبها.

طريقة عمل كريم الكركم المعجزة في تبييض الوجه

الجزر من الخضروات التي تتمتع بالكثير من الفوائد على جسم الإنسان كله بصفة عامة ولا سيما البشرة على وجه التحديد فهو يساعد على تفتيح البشرة وتبييضها، وطريقة استخدام الجزر والنشا هي:

مكونات الوصفة:

2 ثمرة من الجزر.

عدد 4 ملعقة من النشا.

ملعقة ونصف من زيت جوز الهند.

ملعقة ونصف من زيت الورد.

خطوات استخدام الوصفة

يجب عليك أولًا أن تقومي ببشر 2 من الجزر بشرًا ناعمًا وقومي بعدها بتصفيته جيدًا.

ضعي النشا وماء الوىد وزيت جوز الهند على ماء الجزر وقومي بالتقليب حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ابدأي بوضع الخليط على وجهك ومن ثم دلكيه لمدة 5 دقائق.

اتركي الكريم على بشرتك لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد جيدًا ولا تنسي تكرار استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع من أجل نتيجة أفضل.

وصفة الليمون وماء الورد لتفتيح البشرة

مكونات الوصفة:

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من ماء ماء الورد.

عدد 2 ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة من النشا.

خطوات استخدام الوصفة