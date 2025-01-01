أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45 ألفاً و553

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45 ألفاً و553أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 45 ألفاً و553 شهيداً، و108 آلاف و379 مصاباً.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 12 شهيداً و41 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية"، لافتةً إلى وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ453 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمائة من السكان.