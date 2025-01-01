أخبار اليمن : في 72 ساعة.. إسقاط ثاني طائرة أمريكية بمأرب

في 72 ساعة.. إسقاط ثاني طائرة أمريكية بمأرب
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب.
وأشار البيان إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو، محلي الصنع، لافتاً إلى أنها الطائرة الثانية خلال 72 ساعة والـ 14 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسناداً لغزة.
وأكدت القوات المسلحة استمرارها في عملياتها المساندة لغزة، التي لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
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