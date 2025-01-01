العالم اليوم - بوتين يوجه الحكومة بالتعاون مع الصين في الذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 05:21 مساءً - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توجيهات للحكومة ولأكبر بنك في البلاد، سبير بنك، بتعزيز التعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونشر الكرملين توجيهات بوتين على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، بعد ثلاثة أسابيع من إعلانه أن روسيا ستتعاون مع الشركاء في مجموعة بريكس ودول أخرى لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وطلب بوتين من الحكومة وسبير بنك، الذي يقود جهود الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي "ضمان زيادة التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في أبحاث التكنولوجيا والتطوير بمجال الذكاء الاصطناعي".

وأدت عقوبات فرضتها دول غربية بهدف تقييد قدرة روسيا على الوصول إلى التقنيات التي تحتاجها للصمود في حربها ضد أوكرانيا إلى توقف كبرى شركات إنتاج الرقائق الدقيقة في العالم عن التصدير إلى روسيا، مما قلص بشدة طموحات موسكو في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأقر جيرمان جريف الرئيس التنفيذي لسبير بنك في عام 2023 بأن أكبر الصعوبات التي تواجه روسيا فيما يتعلق بالأجهزة هي استبدال وحدات معالجة الرسومات التوضيحية والرقائق الدقيقة التي تدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.

وتسعى روسيا من خلال الشراكة مع دول ليست غربية إلى تحدي هيمنة الولايات المتحدة على واحدة من أكثر التقنيات الواعدة والمهمة في القرن الحادي والعشرين.

وقال بوتين في 11 ديسمبر إن شبكة التحالف الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي ستجمع متخصصين من دول بريكس وغيرها من البلدان المهتمة بالمجال.

وتحتل روسيا حاليا المرتبة 31 من بين 83 دولة من حيث تطبيق والابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي على مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لشركة تورتويز ميديا، ومقرها بريطانيا، على مسافة بعيدة ليس فقط خلف الولايات المتحدة والصين بل أيضا وراء الهند والبرازيل، وهما من أعضاء تكتل بريكس.