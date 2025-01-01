أخبار اليمن : الأمطار تغمر 1500 خيمة للنازحين في غزة

الأمطار تغمر 1500 خيمة للنازحين في غزةغمرت مياه الأمطار أكثر من 1500 خيمة تؤوي نازحين في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء بمناطق متفرقة من قطاع غزة، الذي شهد منخفضا جويا قاسيا خلال اليومين الماضيين.

وقال المكتب الإعلامي للدفاع المدني بغزة في بيان، إن فرق الإنقاذ رصدت مئات الخيام التي غمرتها مياه الأمطار بمستوى منسوب يزيد عن 30 سم، مما أدى إلى إصابة العديد من النازحين بحالات ارتعاش بسبب البرد، وتلف أمتعتهم ومحتويات خيامهم.

وتوزعت الخيام المتضررة في مختلف محافظات القطاع، ففي مدينة غزة، بلغت عدد الخيام المتضررة 242 خيمة في كل من المخيمات المقامة على أرض ملعب اليرموك ومتنزه بلدية غزة، بالإضافة إلى 185 خيمة على أرض مجمع السرايا و70 خيمة في موقف الشجاعية.

كما رصد الدفاع المدني في محافظة رفح، 170 خيمة غمرت بالمياه، مقامة على شارع البحر وفي منطقة مواصي رفح، بينما في خان يونس تضررت أكثر من 665 خيمة وغمرت بالمياه في منطقة جامعة الأقصى وقرب بركة حي الأمل. وفي محافظة الوسطى، تركزت الخيام المتضررة في منطقة غرب دير البلح ومحيط البركة ومنطقة وادي السلقا، بإجمالي 210 خيام.

ولفت الدفاع المدني في غزة إلى أن النازحين يواجهون موسم الشتاء الثاني في ظروف معيشية قاسية تفتقر إلى أدنى المقومات، ودون أي وسائل تدفئة. وأشار إلى أن أكثر من 81 بالمئة من خيام النازحين قد اهترأت ولم تعد صالحة للاستخدام.