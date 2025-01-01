العالم اليوم - حزب الله: استعدنا عافيتنا وسنصبح "أقوى"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 05:21 مساءً - أكد حزب الله اللبناني، الأربعاء، أنه استعاد عافيته ولديه من الإمكانات ما يجعله أقوى داعيا الدولة اللبنانية لمتابعة ملف وقف إطلاق النار.

وقال أمين عام الحزب نعيم قاسم إن "المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها ولديها ما يمكنها أن تصبح أقوى".

وأضاف في كلمة خلال المؤتمر الدولي الرابع لتكريم "العلامة محمد تقي مصباح يزدي" في طهران :"أثبتنا بالمقاومة أننا لم نمكن العدو من أن يتقدم والآن فرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها بالعمل السياسي".

واعتبر قاسم أنّ "الاعتداء الذي حصل على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة وقف إطلاق النار مع لجنة تنفيذ الاتفاق".

وتابع :"قدمنا تضحيات كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن المقاومة صمدت".