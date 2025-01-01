العالم اليوم - بعد إسقاط بيرقدار.. قصف تركي مكثف على مواقع لـ"قسد"

انتم الان تتابعون خبر بعد إسقاط بيرقدار.. قصف تركي مكثف على مواقع لـ"قسد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 05:21 مساءً - قصف الجيش التركي بالمدفعية الثقيلة، الأربعاء، مواقع لقوات سوريا الديمقراطية قرب مدينة عين العرب كوباني ما خلف أضرارا مادية.

واستهدف الجيش التركي من قواعده في قرية الهوشرية بمحيط منبج بالمدفعية الثقيلة 6 مرات منطقة جسر قرقوزاق وقرية بير حسو جنوبي مدينة كوباني ما تسبب بأضرار في منازل وممتلكات المدنيين.

كما استهدفت مسيرة تركية معمل السكر في بلدة دير حافر شرق حلب، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

كما قصفت الفصائل الموالية لتركيا بالمدفعية الثقيلة جنوب سد تشرين، وبالتحديد قرية خربة زمالة، بالتزامن مع هجوم الفصائل على تلك المنطقة، بينما تدور اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية.

كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في وقت سابق، الأربعاء إسقاط مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في أجواء جسر قرقوزاق.