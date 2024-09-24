ملخص أهداف مباراة الهلال والبكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى دور الستة عشر بالمسابقة المحلية بعد فوزه بهدف نظيف أمام نظيره البكيرية في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد البكيرية ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ملخص أهداف مباراة الهلال والبكيرية

وسجل البرازيلي ماركوس ليوناردو الهدف الأول لفريقه من ضربة جزاء سددها بقوة بمرمى البكيرية في الدقيقة 41 وانتهت المباراة 1/0 وتأهل الزعيم لدور 16 من البطولة الكبرى.