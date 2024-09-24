نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية لمتابعة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وفاز ريال مدريد على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من الليجا كما فاز ديبورتيفو ألافيس على إشبيلية بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.



يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 14 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز السادس برصيد 10 نقاط.

موقف ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

احتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 29 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة.

في حين احتل ديبورتيفو ألافيس المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 46 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 16 مباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3.

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو