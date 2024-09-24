نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال أمام البكيرية في كأس خادم الحرمين الشريفين والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره البكرية مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتضن ملعب "نادي البكرية"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي الهلال والبكرية اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الملك السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد البكرية في كأس الملك السعودي

تبدأ أحداث مباراة الهلال ضد البكرية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 7:35 مساءً بتوقيت الإمارات، 3:35 عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد البكرية في كأس الملك السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد البكرية مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.