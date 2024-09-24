نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد سحب قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك في دور المجموعات للموسم الجديد 2024/2025.

وحجزت بعض الأندية مقعدًا في مرحلة المجموعات بدور الـ 32 في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية، أبرزهم الأهلي والرجاء في دوريأبطال إفريقيا، والزمالك في الكونفدرالية.

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2024/2025

قرر الاتحاد الإفريقي أن يكون يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، موعدًا لإقامة قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا وكذلك الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تبدأ قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، بينما ستنطلق قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، في اليوم ذاته.



القنوات الناقلة لقرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2025

تُذاع مراسم القرعة عبر شبكة “بي إن سبورتس”، المسؤولة عن نقل مراسم القرعة من القاهرة، عبر قناة “بي إن سبورتس الإخبارية”، كما تُذاع عبر القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” على منصة “يوتيوب”.

