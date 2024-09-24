نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي في بث مُباشر ومُمتد وإستثنائي على قنوات "MBC مصر" و"MBC مصر2" "الجمعة" من الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنقل قنوات "MBC مصر" و"MBC مصر2" يوم الجمعة القادم مباراة السوبر الإفريقي التي تجمع بين الأهلي والزمالك من ملعب "أرينا" بالرياض، وذلك كجزء من فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر أن تكون التغطية بأعلى جودة بث فضائي متاحة، مع اعتماد تقنية "HD" لبث المباريات.

تقنيات حديثة لإخراج المباراة

تم تجهيز المباراة بـ26 كاميرا مختلفة من أحدث الأنظمة العالمية، موزعة في جميع أنحاء الملعب لرصد كافة التفاصيل الدقيقة، من لحظات وصول الفريقين إلى لحظات التتويج.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز أربع كاميرات طائرة لتصوير الملعب والجماهير من زوايا متعددة، مما يوفر تغطية سينمائية متكاملة للمباراة.

إستديو تحليلي مميز قبل المباراة

ستبدأ التغطية على قنوات "MBC مصر" قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات، يتضمنها إستديو تحليلي من تقديم الإعلامي إبراهيم فايق، وبمشاركة مجموعة من نجوم كرة القدم من مصر والعالم. المعلقون على المباراة سيكونون مدحت شلبي وفارس عوض لتقديم تحليل صوتي متكامل.

موعد بث المباراة

من المقرر عرض مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر 2024، على قناتي "MBC مصر" و"MBC مصر2" ابتداءً من الساعة 6:00 مساءً.