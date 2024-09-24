عاجل.. جائزة مالية ضخمة لـ الأهلي حال الفوز على العين الإماراتي في بطولة إنتركونتنينتال

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يبلغه بكافة اللوائح المتعلقة بمشاركته في بطولة إنتركونتنينتال.

جائزة مالية ضخمة لـ الأهلي حال الفوز على العين الإماراتي في بطولة إنتركونتنينتال

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره فريق العين الإماراتي في 29 أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار كأس إنتركونتنينتال.

وتضمن الخطاب المرسل للنادي الأهلي، على جميع التفاصيل المتعلقة بالبطولة، بما في ذلك قيمة الجوائز المالية لكل مباراة.

وأشار الخطاب، إلى أن الفريق الفائز في مباراة الأهلي والعين سيحصل على مليوني دولار، وذلك وفقا للبنود الواردة في خطاب فيفا الرسمي.

جدير بالذكر، أن نادي العين الإماراتي تأهل لمواجهة الأهلي بعد تخطيه فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بفوز كبير 6-2 في الدور السابق.

وكان قد أوضح الاتحاد الدولي مؤخرا، أن الفائز في هذه المواجهة سيحصل أيضا على كأس إفريقيا وآسيا، وهي أول جوائز البطولة.

