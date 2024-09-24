نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق الكرة الإسبانية مواعيد مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني تحديدا مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.



نجح ريال مدريد في حصد لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بينما جاء برشلونة في المركز الثاني واحتل جيرونا المركز الثالث وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني.



يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 18 نقطة حتى الآن ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة وأتلتيك بلباو في المركز الثالث برصيد 13 نقطة وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 12 نقطة على الترتيب.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن..

1 - برشلونة 18 نقطة

2 - ريال مدريد 14 نقطة

3- أتلتيك بلباو 13 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 12 نقطة

5- فياريال 11 نقطة

6 - ديبورتيفو ألافيس 10 نقاط

7 - أوساسونا 10 نقاط

8 - سيلتا فيجو 9 نقاط

9 - رايو فاليكانو 8 نقاط

10 - ريال بيتيس 8 نقاط

11 - ريال مايوركا 8 نقاط

12 - جيرونا 7 نقاط

13 - إسبانيول 7 نقاط

14 - ليجانيس 6 نقاط

15 - إشبيلية 5 نقاط

16 - ريال سوسيداد 5 نقاط

17 - بلد الوليد 5 نقاط

18 - خيتافي 4 نقاط

19 - فالنسيا 4 نقاط

20 - لاس بالماس نقطتين