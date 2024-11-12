محمد فراج: انتهيت من تصوير مشاهدي في "الست".. وانتظروا "منتهي الصلاحية" رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد فراج، عن تفاصيل مشاركته في فيلمه الجديد "الست"، الذي يتناول حياة "كوكب الشرق" أم كلثوم، حيث تقدم النجمة منى زكي دور أم كلثوم.

وأوضح في تصريحات صحفية أنه يجسد في الفيلم شخصية الشاعر الكبير أحمد رامي، الذي كان من أبرز من كتبوا لها وتعاونوا معها في العديد من الأغاني.

وأعرب عن شعوره بالتوتر أمام هذا الدور المهم، كون أحمد رامي شخصية استثنائية أثرت بعمق في تاريخ الفن العربي، مما يجعل تقديمها تحديًا كبيرًا، ويأمل أن ينال العمل إعجاب الجمهور عند عرضه.

وأشار إلى أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا للوصول إلى مستوى عالٍ من الجودة، معربًا عن سعادته بإنهاء تصوير مشاهده في الفيلم.

وفيما يتعلق بموسم دراما رمضان المقبل، أكد فراج تعاقده على بطولة مسلسل بعنوان "منتهي الصلاحية"، والذي يتألف من 15 حلقة.

المسلسل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح، ويعتبر من الأعمال المنتظرة التي يطمح فراج أن تضيف إلى مسيرته الفنية نجاحًا جديدًا.