فرانكفورت يتغنى بالنجم مرموش: أستاذ فى تسجيل الضربات الحرة ويعطى دروسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:39 مساءً - تغنى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في مهاجمه الدولي المصري عمر مرموش بعد تالقه فى الملاعب الأوروبية خلال منافسات والبوندزليجا للموسم الحالي 2024-2025.

واحتفى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بأهداف الدولي المصري عمر مرموش من الكرات الثابتة بعدما استطاع الفرعون من تسجيل ثلاثية بنفس الطريقة فى ثلاث مباريات متتالية.

ونشر الحساب الرسمي لفريق فرانكفورت صورة المصري معلقا عليها: "أستاذ في الضربات الثابتة، دورس في كيفية تسجيل الكرات الحرة".

وجاء اسم المصري عمر مرموش باعتباره هداف الدوري الألماني موسم 2024-25، برصيد 11 هدفًا، بالإضافة إلى صدارة الأكثر صناعة للأهداف في البوندزليجا برصيد 7 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى إحراز 3 أهداف أخرى فى بطولتي الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا موسم 2024-25.

عمر مرموش

وينجح مرموش في تسجيل الأهداف من الركلات الحرة، وهي ميزة لا يمتلكها لاعبون كثيرون في الجيل الحالي.

وأصبح الدولي المصري عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألمانى، حديث العالم، بعد ظهوره المميز خلال مباريات الموسم الكروي الحالي، سواء في الدوري الألماني أو الدوري الأوروبي، وبدا واضحا أنه يسير على درب إنجازات مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول صاحب أنجح تجربة احترافية حققها لاعب مصري.

وانضم مرموش لصفوف آينتراخت فرانكفورت خلال صيف 2023، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج، وينتهى عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2027.

ويعد عمر مرموش الأكثر إسهاما بالأهداف في الدوري الألماني برصيد 18 مساهمة، حيث سجل 11 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليتفوق على النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ "16 مساهمة"، كما يملك الفرعون الجديد، كما يطلق عليه حاليًا، 24 مساهمة في كل المسابقات التى شارك فيها مع فرانكفورت، عبارة عن تسجيل 14 هدفا وصناعة 10 أخرى فى 16 مباراة خاضها الموسم الحالي.

وبات مرموش، صاحب الـ25 عاما، بشكل عام أكثر من أسهم بأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم، متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة "16 مساهمة"، كما أنه بحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فقد أصبح نجم فرانكفورت، أول لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يسجل 3 أهداف من ركلات حرة في 3 مباريات متتالية بكل المسابقات هذا الموسم.

ودخل مرموش بعد أدائه المميز الموسم الحالي، دائرة اهتمام كبار أوروبا، مثل ليفربول وبايرن ميونخ وبرشلونة، مما دفع إدارة فرانكفورت إلى تحديد سعر يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو كقيمة مبدئية للتفاوض حول اللاعب، وفقا لتقرير على شبكة "سكاي سبورت".

وساهم عمر مرموش مع فرانكفورت فى تسجيل 46 هدفا في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق فى يوليو 2023، كما يعتبر أكثر من ساهم مع الفريق في الدوري الألماني بالأهداف، حيث لعب 56 مباراة سجل خلالها 30 هدفا وله 16 أسيست.