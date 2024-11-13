نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيوان يروج عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة في عمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام المطرب اللبناني الشهير إيوان بالترويج لحفله المرتقب في العاصمة الأردنية عمان، الذي سيقام يوم السبت 16 نوفمبر. استخدم إيوان حسابه الرسمي على انستجرام حيث نشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر أجواء التحضيرات للحفل، بالإضافة إلى مقاطع من حفلات سابقة له.

وكتب إيوان في منشوراته: "أشعر بالحماس للعودة إلى عمان الحبيبة! لا أستطيع الانتظار لمقابلتكم والاستمتاع بأمسية فنية رائعة معكم". وقد لاقت هذه المنشورات تفاعلاً كبيراً من معجبيه، حيث عبّر الكثيرون عن حماسهم لحضور الحفل وطلبوا المزيد من التفاصيل.



من المتوقع أن يستقطب الحفل جمهوراً كبيراً نظراً لشعبية إيوان الواسعة في الوطن العربي، حيث يتمتع بمسيرة فنية حافلة بالأعمال الناجحة. كما يُعتبر الحفل فرصة لمعاينة أحدث أعماله والتفاعل مع الفنان عن قرب.



اخر أعمال إيوان



والجدير بالذكر ان آخر أعمال إيوان أغنية بعيش مخنوق"، كلمات منعم التهامي، وألحان مصطفى صبري، وتوزيع شريف مجدي، خلال الأيام المقبله عبر قناته الخاصة على موقع اليوتيوب، ومنصة أنغامي، والعديد من المنصات الأخرى.

من جهة أخرى يجهز إيوان لطرح ريمكس، وتسجيل جديد لأغنيته " أهلا و سهلا بالعزيز الغالي"، وهى كلمات: ايوان وحسان المنجد والحان فيبوس، والتي كان قد طرحها ضمن ألبوم "قلبي سهران" عام 2004، وحققت نجاحاً جماهيرياً واسعاً.