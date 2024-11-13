خالد سليم يكشف عن سعادته بانضمامه بمسلسل وتقابل حبيب رمضان 2025

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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان خالد سليم عن سعادته بانضمامه بمسلسل وتقابل حبيب بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز،والذي من المقرر أن يعرض رمضان 2025، حيث يتعاون معها للمرة الثانية بعد نجاحهم سينمائيا.

ونشر خالد سليم مشاهد جمعته بالفنانة ياسمين عبد العزيز من أولى تعاونتهم السينمائية، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وأرفق بتعليق قال فيه : "سعيد جدا بتعاوني للمرة الثانية مع النجمة المبدعة ياسمين عبد العزيز في مسلسل وتقابل حبيب رمضان 2025، أن شاءالله يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم".

وأضاف : " انتظرونا في عمل مميز مليان بالمفاجآت" .

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

وكان الفنان صلاح عبدالله والفنانة حنان سليمان والفنان رشوان توفيق هم أحدث المنضمين لأبطال مسلسل وتقابل حبيب، وقبلهم انضم كلا من الفنانة أنوشكا، وأيضا الفنانة نيكول سابا ليكون هذا التعاون الثاني بينها وبين ياسمين عبد العزيز بعد مرور 18 عامًا منذ طرح فيلم ثمن دستة أشرار والذي حقق وقت طرحه في جميع دور العرض السينمائي إيرادات عالية ونجاحًا واسعًا.

ويعد مسلسل وتقابل حبيب من إخراج محمد حمدي الخبري ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وتشارك به أمام الفنان كريم فهمي في ثاني تعاون فني بينهم بعد نجاحهم سويا في مسلسل ونحب تاني ليه والذي تم عرضه في رمضان 2019 وخاض بطولته أيضا الفنان شريف منير، وحقق نجاحات كبيرة خلال فترة عرضه.

آخر أعمال خالد سليم



والجدير بالذكر أن أخر أعمال خالد سليم في التمثيل مسلسل جروب الماميز، والتي تدور أحداثه حيث يقترح نائب المديرة سليمان على المديرة حورية تأسيس مكتب داخل المدرسة خاص بجروب الماميز؛ لطرح مقترحاتهن والحد من انتشار الشائعات بينهن، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: خالد سليم، دينا فؤاد، انتصار، رباب ممتاز، أماني كمال، نورهان، وغيرهم، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد صالح.