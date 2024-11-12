نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فييرا: الزمالك الأقرب لحصد الدوري المصري هذا الموسم بشرط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرازيلي جورفان فييرا مدرب فريق الزمالك السابق ونوروز العراقي الحالي، على تعلقه الشديد بالفارس الابيض حتى بعد مرور سنوات عديدة من رحيله.

فييرا: الأهلي والزمالك الأكبر في مصر وإفريقيا

وقال فييرا في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "لا الت أتابع الزمالك قلبي متعلق بالنادي وبكافة المصريين، وعلاقتي جيدة أيضا بجماهير مختلف الأندية".

وتابع: "الأهلي والزمالك هما القوة الأكبر في مصر وإفريقيا، والدوري المصري صعب جدا حقا والدليل على ذلك ما حدث الموسم الماضي".

وأكمل: "الزمالك يمر حاليا بفترة تاريخية ولديه لاعبين ومدرب مميزين ومجلس إدارة جديدة، وأرى أن الزمالك أقرب لحصد لقي الدوري المصري هذا الموسم بشرط أن يستمر على نفس المستوى الذي يسير به حاليا، ولكن بالطبع الأهلي قويا جدا".

وأتم فييرا حديثه قائلا: "مصر داخل قلبي وبالنسبة لي شرف كبير أن أعود إلى العمل في الدوري المصري، وليس من أجل جمع الأموال ولكن لأضيف بعض الأمور الفنية، لأني أراه هو الأقوى في القارة".