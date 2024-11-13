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أحمد جودة - القاهرة - كشف أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الإسماعيلي، عن تطورات أزمة اللاعب مع نادي الزمالك.

محامي حمدي النقاز يكشف آخر تطورات أزمة اللاعب مع الزمالك

وقال بن ميم في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "أساس أزمة النقاز مع الزمالك هو تأخر السيولة المالية فقط من الإسماعيلي".

وتابع: "نظريا ليس هناك مشكلة بين حمدي النقاز ونادي الزمالك بشكل مباشر، ولكن المشكلة فقط في تأخر السيولة".

وأتم: "بمجرد توفر الدفعة الأولى من السيولة سيتم حل الأزمة على الفور بشكل طبيعي، وسيشارك النقاز على الفور مع الإسماعيلي".