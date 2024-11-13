نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضع عينه على صخرة دفاع روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة ريال مدريد لإبرام صفقة دفاعية قوية في يناير القادم، لتدعيم صفوف الفريق، بعد الإصابات التي لحقت بلاعبي خط الدفاع، خلال الفترة الأخيرة.

مدافع روما على رادار ريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية، عن وجود نية لدى نادي ريال مدريد الإسباني لضم الإيفواري الدولي إيفان نديكا مدافع روما الإيطالي.

وأكد الصحفي الفرنسي الموثوق عبدالله بولما، أن إدارة ريال مدريد وضعت مدافع روما ضمن أولوياتها لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وينتهي عقد الإيفواري نديكا البالغ من العمر 25 عامًا، مع الذئاب الإيطالية في يونيو 2028.

وانضم إيفان نديكا إلى صفوف روما صيف 2023، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة انتقال حر.

وشارك المدافع الإيفواري مع الفريق الإيطالي منذ قدومه عام 2023، في 49 مباراة صنع خلالهم 4 تمريرات حاسمة.

ويأمل النادي الإسباني في تعزيز مركز الدفاع خلال الفترة القادمة، لتعويض غياب مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو، والذي تم تشخيص إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي.