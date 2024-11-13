نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. القبض على صلاح محسن وتحرك الأهلي لعودة القناص وشرط محمد شريف للانتقال للزمالك.. ترشح أبو ريدة واقتراب رحيل معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 13- 11- 2024 في السطور التالية:

القبض على صلاح محسن بعد حادث دهس شاب

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على اللاعب صلاح محسن، نجم النادي المصري البورسعيدي، بعد تورطه في حادث دهس أحد المواطنين بسيارته.

تعرض صلاح محسن لحادث سير مروع أدى إلى تهشم جزء من سيارته، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين المتواجدين في موقع الحادث.

بدأت الحادثة عندما كان اللاعب يقود سيارته، واصطدم بالمواطن، مما أسفر عن إصابته ونقله فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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كواليس تحركات الأهلي لعودة القناص

كشف الإعلامي كريم رمزي، كواليس طرح اسم محمد شريف لاعب الخليج السعودي، للعودة إلى النادي الأهلي مجددًا.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، إن محمد شريف تواجد في القاهرة الأيام الثلاثة القاهرة وغادر فجر اليوم الأربعاء.

وتابع كريم رمزي: محمد شريف لديه رغبة في العودة لمصر خلال شهر يناير ولديه القدرة على إنهاء ملفه وتخليص نفسه من نادي الخليح سواء بالتراضي أو بالتنازل عن بعض مستحقاته.

وأضاف كريم رمزي: الأولوية لـ محمد شريف هي عودته للنادي الأهلي، والنادي يُرحب، والأهلي كان يريد شريف سابقًا لكن لم تسر الأمور بشكل جيد حيث كان يتبقى له موسم ونصف في عقده.

وأكمل رمزي: قبل الموسم الحالي تحدث أحد مسئولي الأهلي مع شريف عن عودته وتم تأجيل الأمر إلى يناير لكن لم يكن هناك أي شيء رسمي، وكانت محادثات شفهية فقط دون أي عروض رسمية.

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هاني أبو ريدة يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انتهاء هاني أبو ريدة من تقديم أوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري.مشاهدة مباريات كرة القدم بث مباشر على الإنترنت

وكتب الاتحاد في بيانه: "تقدم صباح اليوم الأربعاء ممثل عن المهندس هاني أبو ريدة، بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع: "وسبق للمهندس هاني أبو ريدة رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم لفترة واحدة، بين عامي 2016 و2019.

وتضم قائمة المهندس هاني أبو ريدة لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم كلًا من:

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شرط محمد شريف للانتقال إلى الزمالك

كشف الإعلامي كريم رمزي تفاصيل موقف محمد شريف، لاعب الأهلي السابق والمحترف حاليًا في صفوف نادي الخليج السعودي، من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسطاء عرضوا على محمد شريف الانضمام إلى الزمالك

صرح كريم رمزي عبر برنامجه الإذاعي «لعبة والتانية»، أن مجموعة من الوسطاء تواصلوا مع محمد شريف وطرحوا عليه فكرة الانتقال إلى نادي الزمالك أو بيراميدز، في حال قرر مغادرة نادي الخليج السعودي.

وأوضح رمزي أن محمد شريف أبدى موافقته المبدئية على فكرة الانضمام إلى أحد الناديين، لكنه اشترط أن يكون ذلك مرتبطًا بعدم وجود رغبة من النادي الأهلي في التعاقد معه مجددًا، حيث أكد أن الأولوية ستكون دائمًا للعودة إلى الأهلي إذا بدأت مفاوضات من جانب القلعة الحمراء.

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علي معلول يقترب من الرحيل عن الأهلي ومفاجأة بشأن وجهته المقبلة

اقترب النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل بشكل رسمي عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" علي معلول يرغب في العودة سريعا للتدريبات الجماعية بفريق الأهلي، من أجل إثبات نفسه، ورغبته الأولى هي الاستمرار مع المارد الأحمر ".

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نجم ريال مدريد يهدد بالرحيل

يعاني ريال مدريد هذه الفترة من أزمة الإصابات التي ضربت الخط الخلفي فجاءه، ولم تقف الأزمه هنا، بسبب تهديد أحد اللاعبين البارزين في صفوف الميرنجي بمغادرة النادي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، ان اللاعب التركي يشعر أردا جولر بعدم الراحة من عدم مشاركته الذي في موسمه الثاني مع ريال مدريد.

وأضاف أن اللاعب غير مرضي من حالته هذا الموسم، حيث لم يظهر إلا نادرا مع فريقه، وهو مستاء جدا من وضعه في النادي الملكي.