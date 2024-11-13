الأهلي يحسم مستقبل محمد الشناوي بعد التوقف الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - سيقوم مسئولو النادي الأهلي بإنهاء ملف تجديد عقد قائد الفريق محمد الشناوي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

الأهلي يحسم مستقبل محمد الشناوي

يتواجد الشناوي حاليًا في معسكر منتخب مصر، استعدادًا لمباراتي بتسوانا وكاب فيردي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وقد بادر مسئولو الأهلي بفتح باب المفاوضات مع الشناوي بشأن تجديد عقده، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي على بعض النقاط الرئيسية، تقديرًا لعطائه وتضحياته في سبيل البقاء مع النادي.

وينتظر مسئولو الأهلي عودة الشناوي من معسكر المنتخب لحسم التفاصيل النهائية وتوقيع العقد الجديد الذي يمتد لمدة 3 مواسم، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن تجديد عقد قائد الفريق.