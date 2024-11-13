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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة الاستثمار تصدر قائمة بالأنشطة المقيدة على الاستثمار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:13 مساءً - يارا الجنايني_ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إصدار قائمة مفصلة بالأنشطة الاقتصادية التي تخضع لضوابط محددة على الاستثمار الأجنبي .
وتضم هذه القائمة الأنشطة التي تُفرض عليها قيود معينة، مرفقة بالسند التشريعي لكل ضابط، مما يساهم في توضيح السياسات الاستثمارية ويعزز مناخ الأعمال في مصر.
وأكدت الهيئة أن الأصل العام هو إتاحة كافة الأنشطة الاقتصادية أمام المستثمرين الأجانب، باستثناء تلك التي وردت في القائمة.
وفي إطار سعيها لمواكبة المستجدات وضمان موائمة البيئة الاستثمارية مع التطورات التشريعية، أكدت الهيئة أن هذه القائمة ستخضع لمراجعات دورية، مما يضمن توافقها مع أي تعديلات جديدة قد تطرأ، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.
القيود-علي-الاستثمار-الاجنبي-النسخة-النهائية-11-11-2024
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