أخبار اليمن : طقس عاصف وشديد البرودة.. خذوا احتياطاتكم

طقس عاصف وشديد البرودة.. خذوا احتياطاتكم
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات، خلال الـ24 ساعة القادمة، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع أجواء باردة إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، وباردة في مرتفعات محافظتي إب والضالع.
وقد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات محافظات شبوة، أبين، لحج والجوف.
وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 10-26 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.
وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2.2 في ذمار، 4.3 في صنعاء، 4.6 في عمران ، و 6.6في إب – السدة.
ودعا المركز كبار السن والأطفال وطلاب المدارس والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.
وحث المزارعين على أخذ الحيطة والحذر لحماية محاصيلهم الزراعية.
وحذر مرتادي البحر والصيادين في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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