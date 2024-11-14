مال وأعمال

نمو الاقتصاد الروسي ينخفض إلى 3.1% خلال الربع الثالث

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نمو الاقتصاد الروسي ينخفض إلى 3.1% خلال الربع الثالث من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - سي إن بي سي_ انخفض نمو الاقتصاد الروسي إلى 3.1% خلال الربع الثالث من العام 2024، مقابل معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في الربع الثاني، ومقابل نمو على أساس سنوي 5.4% خلال الربع الأول، بحسب ما ذكرته هيئة الإحصاء الروسية الأربعاء 13 نوفمبر.

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ورغم التراجع جاء النمو الاقتصادي المسجل خلال الربع الثالث أعلى من تقديرات وزارة الاقتصاد الروسية عند 2.9%، لكنه كان أقل قليلاً من توقعات البنك المركزي المصري عند 3.2%.

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وتتوقع الحكومة في موسكو ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الروسي لعام 2024 ككل إلى 3.9% مقابل معدل نمو 3.6% سجله الاقتصاد في العام 2023، بحسب وكالة .

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وترجع الحكومة الروسية توقعاتها إلى الأموال الضخمة التي تم ضخها ضمن الموازنة، وارتفاع الإنتاج الصناعي العسكري في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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