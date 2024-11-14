صبا مبارك تتعرض للابتزاز من هيدي كرم في وتر حساس



القاهرة - محمد ابراهيم - تزداد الأحداث إثارة عندما ينكشف سر سلمى (صبا مبارك) على يد صديقتها رغدة (هيدي كرم)، والتي استطاعت بدهائها أن تربط الخيوط ببعضها وتعرف أن المرأة التي بسببها يريد رشيد (محمد علاء) أن يطلق زوجته كاميليا (إنجي المقدم) هي سلمى ابنة خالتها، وهذا ضمن أحداث مسلسل وتر حساس الذي يُعرض على قنوات أون وأون دراما بالتوازي مع منصة Yango Play محققًا أعلى نسبة مشاهدة على المنصة.



يزداد الحصار حول سلمى عندما تعلم رغدة بالسر الذي تحاول سلمى الاحتفاظ به والتستر عليه حتى ينتهي زواج شقيقتها الصغرى والذي اقترب موعده، وذلك حتى لا تفسد عليها فرحتها، لكن رغدة تفاجئها بتوصلها للسر، وتبتزها بطلبها العودة للعمل في مركز التجميل الخاص بسلمى بعد أن كانت الأخيرة قد طردتها منه، كما طالبتها بزيادة نسبتها في المركز.



وخوفًا من أن ينفضح أمرها هي ورشيد أمام كاميليا والعائلة كلها، اضطرت سلمى لقبول طلبات رغدة، لتجد نفسها لأول مرة ضعيفة أمام رغدة وتنقلب الأدوار بينهما، حيث أن العلاقة بينهما تشهد الكثير من الشد والجذب، فهما صديقتان وغريمتان في ذات الوقت، ويعود السبب في هذه العلاقة المعقدة إلى اختلاف طباع الاثنتين، وما تحمله رغدة من غيرة دفينة تجاه سلمى، لاستقامتها وانضباطها وحب الناس لها، وهي عكس الصفات المعروفة عن رغدة فإلى أي مدى ستصمد سلمى أمام ابتزاز رغدة؟



مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.