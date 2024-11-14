رئيس الوزراء: مصر لن تتأخر في سداد التزاماتها الدولية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - حمدي أحمد_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن مصر لن تتأخر في سداد التزاماتها الدولية بالعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن البلاد سوف تسدد أقساط وفوائد كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن المقصود من شائعة طلب مصر زيادة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد إلى 2 مليار دولار هو الترويج بأن مصر لديها أزمة في العملة الصعبة، ولكن هذا الأمر غير صحيح، موضحًا أن شغل الحكومة الشاغل هو توفير العملة الصعبة في السوق، كما نتابع باستمرار مع محافظ البنك المركزي المصري سير عملية فتح الاعتمادات.

وأشار إلى أنه التقى بمديرة صندوق النقد الدولي للمرة الثانية في أذربيجان، حيث كررت إشادتها بجهود مصر الإصلاحية ونقلت ذلك إلى مجلس إدارة الصندوق، لافتًا إلى أن بعثة الصندوق متواجدة في مصر حاليا وسوف تنهي أعمالها الأسبوع القادم والأمور تسير بشكل جيد.

وتابع “تحويلات المصريين في الخارج خلال يوليو وأغسطس وصلت إلى 5.6 مليار دولار، وهذا يدل على أن الأوضاع مستقرة ونتمنى استمرار ذلك”.