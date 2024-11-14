كامل الوزير: جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل…

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 11:16 مساءً - حمدي أحمد_ كشف الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن إصدار قرار بتحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1/ 9/ 2024 لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، وذلك لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين.

وأوضح أن المرحلة الأولى للمنصة تشمل خدمات (تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية – إصدار رخص التشغيل بالإخطار – المتابعة السنوية) وجار إضافة خدمات أخرى مثل (إصدار رخص التشغيل بالمسبق – إصدار رخص البناء – إصدار السجلات الصناعية) وسيتم تباعاً إطلاق باقي الخدمات.

وأكد طرح 1124 قطعة أرض بمساحة اجمالية 8.5 مليون م2 في 14 محافظة، وسدد 1633 مستثمراً مقدم الحجز 10% كما تم تخصيص 267 قطعة أرض بمساحة حوالي 0.8 مليون م2، وإرسال رسائل على المحمول وبالبريد الالكتروني للمتقدمين لإخطارهم بالنتائج، كما تم إعلان نتيجة الطرح على المنصة يوم 22/9/2024 وإنشاء حساب جديد لعدد 5502 مستخدم وتم زيارة الموقع 37306 مرة خلال شهر سبتمبر.