مقتل قائد فصيل في جيش الاحتلال

مقتل قائد فصيل في جيش الاحتلالأعلن جيش الاحتلال “الاسرائيلي”، مساء يوم الخميس، مقتل قائد فصيل في لواء غولاني في معارك جنوب لبنان.

وذكر جيش الاحتلال، أن “قائد فصيل في كتيبة 51 بلواء غولاني، قتل بمعارك في جنوب لبنان”.

وفي وقت سابق احصى جيش الاحتلال “الاسرائيلي”، ، قتلاه من جنود وقادة منذ بداية حرب غزة.

وذكر جيش الاحتلال، في بيان “منذ بداية الحرب قتل 192 ضابطا وواحد من كل 4 قتلى في صفوف الجيش هو قائد”.

وأشار الى “مقتل 12 قائد كتيبة بينهم 7 برتبة مقدم منذ بداية الحرب”، لافتا الى أن “مقتل 4 قادة ألوية منذ بداية الحرب”.

- وكالات