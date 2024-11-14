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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نستهدف جعل مصر مركزا لصناعة السيارات خلال 3… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - حمدي أحمد_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن افتتاح مصنع عز العرب السويدي هذا الأسبوع لتصنيع السيارة الماليزية بروتون ساجا إشارة إيجابية في ملف صناعة السيارات.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هذا المصنع سوف ينتج 40 ألف سيارة سنويا في المرحلة الأولى، وسيضاعفها إلى 80 ألف فيما بعد، وهذا ما نستهدفه في توطين صناعة السيارات بافتتاح مثل هذه المصانع.
وأشار مدبولي، إلى وجود مباحثات كثيرة مع شركات سيارات متعددة لجعل مصر خلال من عامين إلى ثلاثة أعوام مركزًا لصناعة السيارات.
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