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نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: 82% من مستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 08:17 مساءً - حمدي أحمد_ قال المهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الصناعة والنقل، إن 82% من مستلزمات إنتاج الصناعة مستوردة من الخارج.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر مجلس الوزراء الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، أنه لكي يكون لدينا صناعة حقيقية لابد أن نقوم بتصنيع المكونات محليًا، ولا نكتفي بالتجميع الذي قد يستنفذ العملة الصعبة للبلاد.
وكشف وزير الصناعة، أن تم تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها للمستثمرين، من الممكن أن نحقق منها اكتفاء ذاتيا ونقوم بتصدير الفائض، أهمها الطاقة الشمسية والسيارات والبطاريات ومكونات طاقة الرياح وألبان الأطفال والمواسير ومواتير الأجهزة ورفع المياه.
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