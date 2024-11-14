المنتخب السعودي يعود من أستراليا بنقطة التعادل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - حسم التعادل السلبي، مباراة المنتخب الأسترالي وضيفه السعودي، اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولم ينجح المنتخبان بهز الشباك، إلا عند الدقيقة (90+3) حين تمكن سلطان الغنام من تسجيل هدف للأخضر السعودي، إلا أن تقنية ال-VAR ألغت الهدف بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للأخضر تحت قيادة هيرفي رينارد بعد عودته لتدريب المنتخب السعودي، خلفاً للإيطالي روبرتو مانشيني.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني ضمن المجموعة الثالثة، ويتفوق بفارق الأهداف على المنتخب السعودي الذي أصبح رصيده 6 نقاط في المركز الثالث.