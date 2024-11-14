البطاطا المشوية والمسلوقة والنيئة .. أيهم أفضل لصحتك؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعتبر البطاطا الحلوة من الخضروات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها في فصل الشتاء، لما لها من طعم لذيذ وقدرة على تدفئة الجسم في الطقس البارد. وبينما يفضل العديد تناولها مشوية، يتساءل البعض عن إمكانية تناولها نيئة أو مسلوقة، وما إذا كان لكل طريقة تأثير مختلف على الصحة.

في هذا السياق، أوضحت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، أن أفضل طرق طهي البطاطا الحلوة هي الشواء والسلق، لكن أحدهما يتفوق على الآخر. وأضافت أن البطاطا الحلوة تحتفظ بقيمتها الغذائية العالية عند شوائها، بينما يقل محتواها من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء أو قد تفقدها بالكامل عند سلقها.

وأوصت مروة بعدم تناول البطاطا الحلوة نيئة، حيث يصعب على الجهاز الهضمي هضمها في هذه الحالة. وأوضحت أن تناولها نيئة قد يتسبب في مشكلات هضمية مزعجة مثل عسر الهضم، الإمساك، التقلصات المعوية، وانتفاخ البطن مع الغازات.

كما شددت مروة على ضرورة غسل البطاطا الحلوة جيدًا بالماء الجاري قبل الشواء أو السلق، للتخلص من بقايا المبيدات الحشرية والأسمدة والأتربة والبكتيريا التي قد تكون متراكمة على سطحها.

وفي الختام، حذرت مروة من الإفراط في تعريض البطاطا الحلوة للحرارة المرتفعة أثناء الشواء، لأن ذلك قد يؤدي إلى تكوّن مواد ضارة مثل “الأكريلاميد”، التي تؤثر سلبًا على صحة الإنسان.