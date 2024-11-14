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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: شائعة طلب زيادة الشريحة الرابعة من صندوق النقد هدفها… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 09:15 مساءً - دوت الخليج_ قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن هناك شائعة تتردد حول طلب مصر من صندوق النقد الدولي، بزيادة مخصصات الدفعة الجديدة إلى 2 مليار، وهو ما نفته الحكومة جملة وتفصيلًا.
وأضاف مدبولي خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الخميس، أن الإشاعة تستهدف تصدير أن مصر لديها أزمة عملة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أنه خلال لقاءه بمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في أذربيجان، أثنت على كافة خطوات الحكومة المصرية، فضلًا عن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر.
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