أسعار الذهب تواصل خسائرها وتصل لأدنى مستوى في 8 أسابيع

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - _ هبطت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الخميس لتسجل أدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع.

زادت الضغوط على الذهب بسبب قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.7% إلى 2555.85 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ 18 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنحو 1% إلى 2560.90 دولار.

وقال كايل رودا، محلل السوق المالية في كابيتال.كوم: “في الوقت الحالي، يتحرك الذهب فقط من خلال الدولار والعوائد، مما يخلق هذا الانخفاض الميكانيكي في الأمد القريب”.

تشير بيانات التضخم الليلة الماضية إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على خفض الأسعار قليلاً في الشهر المقبل، لكن العام المقبل مدفوع بتوقعات بارتفاع التضخم، وبالتالي خفض أسعار الفائدة بشكل أقل.

أظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفعت كما كان متوقعًا في أكتوبر، وأن التقدم نحو انخفاض التضخم تباطأ في الأشهر الأخيرة.

يُعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية الاحتفاظ بالأصول غير ذات العائد.

يظل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مشيرين إلى المخاطر المحتملة للتضخم.