مال وأعمال

أسعار الذهب تواصل خسائرها وتصل لأدنى مستوى في 8 أسابيع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تواصل خسائرها وتصل لأدنى مستوى في 8 أسابيع من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - _ هبطت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الخميس لتسجل أدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع.

predco_adv_2021

زادت الضغوط على الذهب بسبب قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

E-Bank

انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.7% إلى 2555.85 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ 18 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنحو 1% إلى 2560.90 دولار.

بنك التعمير والاسكان
Haval

وقال كايل رودا، محلل السوق المالية في كابيتال.كوم: “في الوقت الحالي، يتحرك الذهب فقط من خلال الدولار والعوائد، مما يخلق هذا الانخفاض الميكانيكي في الأمد القريب”.

HapiSalonWhite
BonatMisr

تشير بيانات التضخم الليلة الماضية إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على خفض الأسعار قليلاً في الشهر المقبل، لكن العام المقبل مدفوع بتوقعات بارتفاع التضخم، وبالتالي خفض أسعار الفائدة بشكل أقل.

أظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفعت كما كان متوقعًا في أكتوبر، وأن التقدم نحو انخفاض التضخم تباطأ في الأشهر الأخيرة.

يُعتبر الذهب وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية الاحتفاظ بالأصول غير ذات العائد.

يظل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل، مشيرين إلى المخاطر المحتملة للتضخم.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب تواصل خسائرها وتصل لأدنى مستوى في 8 أسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا