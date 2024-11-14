برشلونة يستهدف التعاقد مع خفيتشا كفاراتسخيليا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع النجم الجورجي، خفيتشا كفاراتسخيليا، لاعب نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط كفاراتسخيليا بعقد مع نابولي، حتى صيف 2027، ولديه شرط جزائي بقيمة 130 مليون يورو.

وكان النجم الجورجي مرشحاً للرحيل عن نابولي، والانضمام لصفوف باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن النادي الإيطالي رفض رحيله.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن نابولي يريد تجديد عقد كفاراتسخيليا، رغم أن الاتفاق بعيد جداً، خلال الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يريد استغلاله النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة، أنه بالإضافة لنادي برشلونة، فإن باريس سان جيرمان سيجدد محاولاته للتعاقد مع النجم الجورجي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النجم الجورجي يرغب بالرحيل بسبب الراتب القليل الذي يحصل عليه، ورغبته بالفوز بالألقاب الجماعية والفردية،

وأتمت الصحيفة، أنه رغم أن باريس يتمتع بالقوة المالية، إلا أن النجم الجورجي سيختار الانضمام لصفوف برشلونة، لإعجابه بالمشروع الرياضي الجديد، تحت قيادة هانزي فليك.