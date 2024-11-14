عصام الحضري: "لن أتوقف.. قريبًا محاضر الفيفا المعتمد"

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، كمحاضر في دورة حراس المرمى الخاصة بالاتحاد الآسيوي.

الحضري: قريبًا محاضر الفيفا المعتمد

نشر عصام الحضري صورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "لن أتوقف.. مع محاضر الفيفا route، في اجتماع فني ضمن فعاليات الدورة الآسيوية تحدثنا فيه، عن إنجازات الأساطير على مستوى كرة القدم وتقدير الفيفا للنجوم أصحاب الأرقام العالمية القياسية، والاستفادة من خبراتنا مع الفيفا في مجال تطوير الحراس".

وأضاف عصام الحضري في منشوره: "قريبًا محاضر الفيفا المعتمد".

والجدير بالذكر، أن دورة حراس المرمى الخاصة بالاتحاد الآسيوي، تقام حاليا في الإمارات وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وذلك حت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.