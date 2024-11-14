نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الأهلي يدرس شراء عقد يحي عطية الله من سوتشي الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك اجتماع سيجمع بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مع لجنة التخطيط، عقب عودة المدرب من الاجازة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "سيتم عرض شراء عقد يحي عطية الله من سوتشي الروسي على المدير الفني".

وأضاف:" لجنة التخطيط ترى أن شراء عقد اللاعب مهم خلال الفترة المقبلة خاصًة وأنه يقدم أداء مميز مع الفريق وعاد إلى صفوف منتخب المغرب من بوابة النادي الاهلي".