الرياضة

خالد الغندور: الأهلي يدرس شراء عقد يحي عطية الله من سوتشي الروسي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: يدرس شراء عقد يحي عطية الله من سوتشي الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك اجتماع سيجمع بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مع لجنة التخطيط، عقب عودة المدرب من الاجازة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "سيتم عرض شراء عقد يحي عطية الله من سوتشي الروسي على المدير الفني".

وأضاف:" لجنة التخطيط ترى أن شراء عقد اللاعب مهم خلال الفترة المقبلة خاصًة وأنه يقدم أداء مميز مع الفريق وعاد إلى صفوف منتخب المغرب من بوابة النادي الاهلي".

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

Advertisements

قد تقرأ أيضا