نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فرنسا الرسمي أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن ديشامب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب فرنسا، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إسرائيل، بعد قليل، في لقاء هام بينهما بستاد دو فرانس ضمن منافسات الجولة 5 من دوري الأمم الأوروبية.
موعد مباراة فرنسا وإسرائيل
وتنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا والكيان مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل فرنسا أمام إسرائيل
- حراسة المرمى: مايك مينيان.
- خط الدفاع: جول كوندي، إبراهيما كوناتي، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.
- خط الوسط: نجولو كانتي، إدواردو كامافينجا، إيمري تشان.
- خط الهجوم: كولو مواني، برادلي باركولا، مايكل أوليز.