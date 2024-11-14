الرياضة

تشكيل اليونان لمواجهة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي المنتخب اليوناني ضد نظيره المنتخب الإنجليزي، اليوم الخميس، ضمن مواجهات المجموعة الثانية في التصنيف الثاني، للجولة الخامسة من مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية نسخة.


ويتواجد منتخب اليونان في الصدارة برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد المنتخب الإنجليزي في الوصافة برصيد 9 نقاط.


وقد اجتمع المنتخبين في عشر لقاءات، واستطاع منتخب إنجلترا تحقيق الفوز في 7 لقاءات في مقابل انتصار وحيد لصالح اليونان في الوقت الذي تعادل فيه الفريقين في مباراتين فقط.


وجاء تشكيل اليونان كالتالي:

حراسة المرمى: فلاكوديموس.

خط الدفاع: روتا،تسيميسكاس،كوليراكيس، مافرووبانوس.

خط الوسط: تزوليس،باكاسيتاس،ماسوراس، سيوبيس، زافيرس.

خط الهجوم: بافليديس.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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