هل يتعاقد برشلونة مع ديوجو كوستا لخلافة تير شتيجن؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - كشف ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، حقيقة تحرك ناديه للتعاقد مع الحارس البرتغالي، ديوجو كوستا، حارس مرمى بورتو والمنتخب البرتغالي.

وتعرض تير شتيجن لإصابة قاسية (قطع في الرباط الصليبي) ومن المتوقع عودته للملاعب مع بداية الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية، في وقت سابق، أفادت بأن كوستا مرشح للانضمام لصفوف برشلونة، لخلافة تير شتيجن بحماية عرين النادي الكتالوني.

وقال ديكو في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، عبر حسابه الرسمي: “ضم حارس مرمى جديد؟ لا، أولويتنا هي تير شتيجن الذي سيكون تحت العقد للسنوات الثلاث القادمة”.

وأكد: “لن نتعاقد مع أي شخص ليكون بديلاً لتير شتيجن”.

وأتم بهذا الشأن: “لو كنت مكان ديوجو كوستا، لست متأكداً من أنني سأنتقل إلى برشلونة لأكون بديلاً.. نحن لا نعمل على التعاقد معه”.