رئيس الاتحاد الفرنسي: مبابي يمر بفترة حساسة!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - علق فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على غياب نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، عن معسكر الديوك الحالي.

وقرر ديشامب استبعاد كيليان مبابي ليستمر غياب النجم الفرنسي للمعسكر الثاني توالياً، بعد أن غاب عن معسكر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بناء على طلبه.

وقال ديالو في تصريحات لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية: “مبابي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم. إنه يمر بفترة حساسة”.

وأضاف: “أمنيتي، وأعتقد أنها أمنية كل من يحب كرة القدم، هي أن يخرج من هذه الفترة الحساسة في أسرع وقت ممكن، وأن يصبح مرة أخرى اللاعب الذي جعلنا نحلم في عامي 2018 و2022”.

وأكمل: “نتمنى أن يعود مبابي إلى المنتخب الفرنسي، ويستعيد شارة القيادة ويقودنا نحو كأس العالم في عام 2026 بحثاً عن اللقب الثالث”.

وأتم: “كل ما أريده هو أن يعود كيليان إلى مكانه في أسرع وقت ممكن، على رأس منتخب فرنسا”.